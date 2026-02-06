Motociclista se incrusta en volteo

La falta de precaución del conductor de un camión de volteo al realizar maniobras sobre la carretera, provocó un accidente en el que un motociclista resultó lesionado y fue trasladado de emergencia al hospital regional de Tapachula.

Los hechos ocurrieron a la altura del lugar conocido como Kilómetro Seis, en el tramo Tuxtla Chico-Tapachula, la tarde del jueves, movilizando a los cuerpos de seguridad y de emergencia.

Acabó debajo

Los reportes indican que el chofer de un camión de color azul con verde hacía maniobras sobre la vía de comunicación cuando de forma repentina un motociclista se impactó contra este, quedando debajo del mismo.

El motociclista quedó prensado y entre la llanta de la pesada unidad, por lo que intervinieron los cuerpos de auxilio para sacarlo, siendo trasladado por paramédicos de Protección Civil al hospital, en donde se reporta como grave de salud.

El lesionado era un hombre de aproximadamente 55 años de edad, al parecer empleado de una empresa de carnes con sede en Tapachula.

La zona donde se dio el percance fue acordonada por elementos de seguridad, quienes iniciaron las investigaciones para el deslinde de las responsabilidades en las próximas horas.