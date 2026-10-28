Motociclista se incrusta por detrás de camioneta

Sobre el bulevar Armando Albores Guillén, en el municipio de Comitán, un motociclista se incrustó en la parte trasera de una camioneta ayer por la mañana. Los oficiales de la Guardia Nacional de Seguridad en Carreteras tuvieron que arribar a la zona para atender la emergencia.

Fue aproximadamente a las 08:00 horas que ocurrió el accidente en el kilómetro 176+900 de la carretera federal en el tramo Comitán-La Trinitaria, a escasos 50 metros del entronque con el libramiento Sur.

Veloz motocicleta

El percance sucedió cuando un motociclista a bordo de una Italika 250Z de color negro con amarillo, circulaba al sur a exceso de velocidad y con falta de precaución.

Por ello, al detenerse una camioneta de la marca Chevrolet de color rojo debido al cambio de luz del semáforo, el motorista terminó estampándose por alcance en la parte de atrás de la unidad tipo pick up.

A pesar de lo aparatoso del choque, el conductor de la motocicleta resultó ileso y solo se registró cuantiosos daños materiales. El afectado solicitó apoyo al número de emergencias 911.

Rápidamente, una patrulla de la Guardia Nacional de Seguridad en Carreteras llegó al lugar para que los oficiales tomaran conocimiento del incidente, llevaran a cabo los peritajes y deslindaran responsabilidades en las siguientes horas.