Motociclista se pasa el alto y lo embisten

Un motociclista fue arrollado por una camioneta durante la mañana del lunes en el bulevar de Comitán, cuando no respetó la luz roja del semáforo y se pasó el alto, incidente que movilizó a paramédicos y policías viales para atender la emergencia.

Fue alrededor de las 09:00 horas que ocurrió el accidente en el bulevar Dr. Belisario Domínguez en el cruce con 1.ª calle Sur, en el barrio Guadalupe.

Intentó ganar al semáforo

El percance se dio cuando un motorista a bordo de una Italika AT110 de color azul, circulaba sobre la calle con rumbo al poniente, pero al llegar a la intersección trató de ganarle a la luz ámbar del semáforo.

Fue en ese momento que cambió a rojo y acabó siendo impactado por una camioneta pick up Hilux de color blanco, la cual circulaba con preferencia.

El motorista quedó tirado sobre el asfalto, por lo cual testigos solicitaron el apoyo al número de emergencias 911, lo que hizo que se presentara una ambulancia del Sistema de Protección Civil Municipal.

Paramédicos brindaron los primeros auxilios al lesionado y tras valorarlo determinaron no trasladarlo al hospital, debido a que no presentaba heridas que pusieran en riesgo su vida.

El responsable fue detenido por agentes de Tránsito y Vialidad Municipal por haber provocado el percance, siendo remolcados los dos vehículos al corralón, en tanto se deslindan responsabilidades conforme a la ley.