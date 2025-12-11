Motociclista se queda sin frenos e impacta taxi

Con golpes leves y crisis nerviosa resultaron un motociclista y tres mujeres que viajaban como pasajeras de un taxi, cuando el primero impactó por alcance a la unidad del transporte público.

Los hechos ocurrieron sobre la 5ª. privada Sur y 4ª. calle Oriente, en el centro de Tapachula, ya que presuntamente a la motocicleta se le fueron los frenos.

Ante el impacto, el motociclista identificado como Emmanuel “N”, de 20 años, quedó tirado sobre la calle, en donde fue atendido por paramédicos del Grupo SAE, quienes establecieron que presentaba una herida lacerante en la mano izquierda, sin necesidad de ser trasladado a un hospital.

Deslinde

En el taxi viajaban como pasajeras Liliana “N”, de 41 años; Selene “N”, de 38 y una menor de 16 años, quienes presentaron crisis nerviosa, por lo que también fueron auxiliadas.

Se dijo que a la motocicleta le fallaron los frenos y por ese motivo se impactó con la parte trasera del taxi, registrándose daños materiales menores.

Las autoridades competentes tomaron conocimiento de los hechos para el deslinde de las responsabilidades.