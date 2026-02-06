Motociclista sufre accidente sobre el bulevar Laguitos

Con graves lesiones en las extremidades terminó un joven motociclista luego de ser impactado por un vehículo particular sobre el bulevar Laguitos, en Tuxtla Gutiérrez.

El hecho fue registrado alrededor de las 15:25 horas del jueves, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al sitio.

Ahí, se informó que una persona del sexo masculino yacía tirada sobre la carpeta asfáltica. El rostro y cuero cabelludo estaban empapados de abundante sangre y era necesario su traslado urgente a un hospital.

Internado en hospital

En minutos se movilizaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes le brindaron la atención prehospitalaria y procedieron a valorarlo.

Tras detener el sangrado activo lo llevaron rápidamente al hospital general Doctor Gilberto Gómez Maza, para recibir asistencia médica especializada y toma de radiografías, con el fin de descartar lesiones internas.

En tanto, policías de Tránsito y Vialidad Municipal solicitaron el apoyo de una grúa con plataforma para remolcar las unidades involucradas y remitirlas al corralón en turno, liberando finalmente la circulación vehicular en la zona.