Motociclista termina fracturado en percance

Un hombre fracturado, una motocicleta destrozada y un vehículo siniestrado fueron el saldo de un accidente en la vía federal que atraviesa el municipio de Cintalapa.

Todo parece indicar que una mala maniobra y una posible distracción habría derivado en el aparatoso percance.

Se dio a conocer que el reporte señaló que habían estado involucrados una motocicleta Pulsar 250cc de color negro y una camioneta Chevrolet Tracker de color blanco; también mencionaba que un hombre estaba tirado en mal estado sobre la vialidad, con una hemorragia activa en una de las extremidades.

Ambos vehículos quedaron muy dañados: la SUV con la fascia quebrada y la moto con el frente destrozado.

Hospitalizado

El personal de Protección Civil arribó a la carretera Internacional a la altura de la 3.ª Oriente en donde corroboraron el reporte, iniciando la valoración de la persona del sexo masculino que tenía lesiones y posibles fracturas, por lo cual la inmovilizaron de la pierna derecha.

Versiones extraoficiales comentaron que uno de los vehículos presuntamente rebasaba, mientras que el otro realizaba al parecer una vuelta en “u”, todo esto finalizó en el impacto y salió proyectado el motociclista, quien se llevó la peor parte. Finalmente, el herido fue trasladado al hospital de la localidad.

Elementos de la Policía Municipal obtuvieron los datos del accidente para ayudar en el deslinde de responsabilidades, y a su vez solicitaron el servicio de grúa con plataforma para retirar las unidades de la vía de comunicación.