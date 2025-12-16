Motociclista y autobús se estrellan entre sí

Una persona lesionada y dos vehículos dañados fue el saldo de un accidente carretero ocurrido la tarde del lunes en un vía del municipio de Jiquipilas. Todo parece indicar que una mala maniobra derivó en el lamentable incidente.

Trascendió que minutos después de las 13:00 horas, usuarios del tramo federal puente La Cintal-crucero El Chupamiel habrían reportado un siniestro entre un autobús con logos de la empresa Rápidos del Sur y un joven motociclista que resultó proyectado.

Versiones extraoficiales señalan que el autobús de pasaje rebasaba al motociclista y presuntamente este hizo un mal movimiento, lo que provocó que impactara el manubrio en la esquina de la pesada unidad generando el percance.

Tras lo anterior, personal de Protección Civil de la localidad se constituyó al lugar y atendió a un joven que presentaba una hemorragia considerable, colocando un vendaje compreso en la rodilla izquierda, el antebrazo del mismo lado y en la cabeza, e inmovilizándolo para trasladarlo de urgencia al hospital en el municipio de Cintalapa.

Finalmente, elementos de la Guardia Nacional arribaron al punto y tomaron declaración del chofer del autobús para tener ambas versiones y así determinar el deslinde de responsabilidades.

Es importante destacar que la motocicleta siniestrada, según informaron los uniformados, ya no se encontraba en el sitio.