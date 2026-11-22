Dos personas lesionadas y daños materiales valuados por miles de pesos dejó como saldo un accidente carretero suscitado sobre la vía Tuxtla-Chiapa de Corzo, a la altura del retorno a Cahuaré.
De acuerdo con datos recabados, el hecho fue registrado alrededor de las 13:20 horas, por lo que elementos de la Guardia Nacional se movilizaron a la citada zona.
Ahí, se informó que dos jóvenes a bordo de un ciclomotor se desplazaba sobre el carril de poniente a oriente de esta transitada carretera.
Sin embargo, un presunto corte de circulación por parte de un automovilista hizo que perdieran el control del manubrio.
Acto seguido, terminaron cayendo sobre la carpeta de rodamiento.
PC
A su vez, los dos jóvenes resultaron con múltiples lesiones en sus extremidades.
De inmediato al lugar se movilizaron paramédicos de Protección Civil Municipal de la localidad chiapacorceña, quienes les brindaron la atención prehospitalaria a los infortunados motoristas.
Para su buena suerte, tras la valoración se informó que ninguno ameritaba ser llevado a un nosocomio.
El tanto, el ciclomotor fue retirado por los familiares de uno de los lesionados para evitar ser trasladado al corralón en turno.