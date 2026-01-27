Motociclistas se estrellan de frente; un lesionado

Con una persona lesionada se saldó un choque frontal entre dos motocicletas, registrado durante la tarde del lunes frente a la escuela secundaria federal Hermanos Serdán, en el municipio de Tonalá.

El percance ocurrió alrededor del mediodía, cuando ambas unidades de dos ruedas colisionaron de frente sobre la vialidad que se ubica frente a las instalaciones del plantel educativo.

A consecuencia del impacto, uno de los conductores salió proyectado contra el pavimento y presentó lesiones de consideración, por lo cual lo reportaron al número de emergencias 911.

Imprudencia

Testigos señalaron que el accidente presuntamente se debió a la imprudencia y falta de precaución al conducir, lo que provocó el encontronazo entre los motoristas aparentemente por invasión del carril contrario.

Tras lo ocurrido, personas que se encontraban en el lugar acudieron para auxiliar al herido. Al llegar, los paramédicos le brindaron la atención prehospitalaria y lo valoraron.

Minutos después se esperaba el arribo de las autoridades para deslindar responsabilidades y tomar conocimiento del percance.