Motopatrullera acaba grave sobre plancha de La Marimba

Con graves lesiones resultó una oficial a bordo de una cuatrimoto, esto luego de provocar un accidente de tránsito suscitado sobre la avenida Central y 8.ª Poniente, frente al parque de La Marimba en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Daban las 16:05 horas en punto, cuando elementos de Tránsito y Vialidad Municipal fueron informados del hecho y arribaron al céntrico sitio.

Maniobra

Ahí, se informó que un elemento policial femenil que maniobraba una cuatrimoto perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), se desplazaba de poniente a oriente. Sin embargo, la agente intentó incorporarse sobre la 8.ª Poniente en el sentido de sur a norte.

Esta maniobra provocó que terminara haciendo un presunto corte de circulación a una camioneta particular familiar marca Mazda.

Del fuerte impacto, la cuatrimoto salió proyectada contra unos contenedores de basura, quedando llantas arriba.

Traslado

La policía municipal quedó tendida sobre la plancha del parque de La Marimba, ya que resultó con múltiples lesiones en sus extremidades.

Al lugar se movilizaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes le brindaron la atención prehospitalaria y posteriormente la trasladaron de urgencia a un nosocomio para recibir asistencia médica profesional y toma de radiografías.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas que fueron remitidas al corralón en turno.