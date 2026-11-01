Motorista acaba en la maleza al accidentarse

Una persona del sexo masculino que se encontraba en estado de ebriedad resultó lesionada al accidentarse mientras circulaba a bordo de una motoneta en el municipio de Comitán. El incidente movilizó a paramédicos y policías viales para atender la emergencia.

Fue sobre la carretera al Cuartel Militar, en el entronque a la colonia Brasilito, donde se registró el percance.

Manejaba ebrio

El percance ocurrió cuando el motociclista perdió el control debido al estado inconveniente en el que manejaba, por lo que acabó por salirse de la cinta asfáltica.

Por ello, cayó a un desnivel y quedó tendido entre los matorrales, lo que le causó una lesión en la pierna izquierda, aparentemente era una fractura; testigos al ver el mal estado en el que se encontraba dieron parte al número de emergencias 911.

Al lugar arribó una ambulancia del Sistema de Protección Civil Municipal para que paramédicos le brindaran los primeros auxilios al hombre y después de valorarlo lo trasladaran al hospital regional.

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal llegaron para tomar conocimiento de los hechos, llevar a cabo los peritajes y ordenar a trabajadores del servicio de grúas que levantaran la motoneta con el fin de resguardarla en el corralón, mientras se deslindan responsabilidades en las siguientes horas.

En el lugar fue localizada una mochila que contenía envases vacíos de cerveza.