Motorista acaba herido tras corte de circulación

Con múltiples lesiones en sus extremidades terminó un joven motociclista luego de estar involucrado en un accidente de tránsito sobre el cruce de la avenida Rosa del Poniente con la calle Minería, en la colonia Jardines del Pedregal, al nor-oriente de la capital.

Fue alrededor de las 21:00 horas cuando a los números de emergencia se reportó a una persona lesionada tras un choque, lo que generó la movilización de elementos de seguridad.

Al arribar confirmaron la presencia de una motocicleta y una camioneta siniestradas, así como un sujeto con diversas lesiones, por lo que solicitaron el apoyo de cuerpos de auxilio.

Se pasa preferencia

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, el motociclista circulaba sobre la avenida Rosa del Poniente en dirección de sur a norte, cuando el conductor de una camioneta color negra que transitaba de oriente a poniente no respetó la preferencia de paso, provocando un corte de circulación que derivó en el impacto entre ambas unidades.

Paramédicos voluntarios acudieron al lugar y brindaron atención prehospitalaria al lesionado, a quien se le colocó un collarín cervical y se le realizó una valoración general.

Nada de gravedad

Tras la revisión se determinó que no presentaba lesiones que pusieran en riesgo su vida, por lo que decidió trasladarse por sus propios medios a un hospital para una revisión más detallada.

Elementos de la Policía Municipal de Tuxtla Gutiérrez tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes.

Los conductores entablaron un diálogo con el objetivo de llegar a un acuerdo para el deslinde de responsabilidades.