Motorista casi termina degollado por cables

Con lesiones cortantes en el pecho quedó un joven motociclista luego de enredarse con unos cables que colgaban en medio de la calle Magnolia entre las avenidas Pensamiento y Geranio de la colonia Paso Limón, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, durante las últimas horas de la noche del sábado.

Eran aproximadamente las 22:25 horas cuando policías de Tránsito y Vialidad Municipal se presentaron a la dirección mencionada para tomar conocimiento de los hechos.

Enredado

Al arribar les dieron a conocer que un joven que se dedica al motorreparto se desplazaba sobre el lugar cuando unos cables, que colgaban muy bajo y en medio de la vía de comunicación, hicieron que el trabajador se enredara.

Los cables casi le rozaron el cuello y finalmente, con un poco de suerte, se engancharon en el pecho y en uno de los brazos.

El hombre cayó del asiento de su motocicleta y resultó con múltiples lesiones en las extremidades. Pronto los agentes viales se presentaron para corroborar el reporte al 911.

Herido

Al ver el mal estado en el que se encontraba el sujeto, solicitaron el apoyo de una unidad de emergencia. Una cuadrilla de socorristas atendió el auxilio y le brindaron la atención médica necesaria.

Posteriormente, sus familiares llegaron y dijeron que se encargarían de su traslado a un hospital.

Por último, más tarde una grúa con plataforma se encargó de transportar la unidad particular y fue remitida al corralón en turno.