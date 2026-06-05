Motorista derrapa y se lesiona el rostro

Con lesiones de consideración en el rostro acabó un motociclista tras sufrir un percance en las últimas horas de la noche del miércoles sobre la carretera Palenque-Chancalá, a la altura del ejido 20 de Noviembre, ubicado en la demarcación del municipio palencano.

Pedía ayuda

El accidente fue reportado a las autoridades aproximadamente a las 21:30 horas, cuando automovilistas que transitaban por la zona fueron interceptados por el propio malherido individuo, quien solicitaba ayuda porque había derrapado con su motocicleta, una Italika 250cc de color negro.

El conductor fue identificado como Juan “N”, de aproximadamente 25 años de edad y originario de la comunidad de Jol Tulijá, perteneciente al municipio de Ocosingo.

Después de recibir el reporte, al sitio se presentaron de inmediato los paramédicos de la Secretaría de Protección Civil Municipal quienes brindaron atención prehospitalaria al joven.

Lesión facial

Durante la valoración médica se le detectó una severa lesión facial, presuntamente derivada de una fractura, además de múltiples golpes en distintas partes del cuerpo.

Debido a la gravedad de las heridas, los socorristas determinaron trasladarlo de urgencia al hospital general de Palenque, donde quedó bajo atención médica.

De acuerdo con los primeros indicios, el motorista presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente, situación que habría contribuido a la pérdida de control de la unidad y al posterior derrape.

No obstante, serán las autoridades competentes las encargadas de determinar las causas exactas del percance.