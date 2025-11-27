Motorista embiste a dos mujeres y las manda a hospital

Dos mujeres fueron atropelladas por un motociclista, y otra más, que viajaba como copiloto, resultó lesionada, lo que movilizó a dos ambulancias de Protección Civil (PC) de Comitán para atender la emergencia.

Fue alrededor de las 18:30 horas que se registró el percance sobre la 5.ª calle Norte, en el cruce con 16.ª avenida Poniente, barrio de La Cueva.

No las vio

El incidente de registró cuando un motociclista que circulaba hacia el oriente no se percató cuando dos mujeres pretendieron cruzar la calle y terminó por embestirlas.

Las dos salieron proyectadas contra un colectivo que se encontraba detenido en ascenso de pasajeros, quedando tendidas en el pavimento. En tanto, la copiloto resultó lesionada al caer de la unidad.

Vecinos del lugar reportaron el accidente al número de emergencias, por lo que se movilizaron ambulancias del sistema de PC, donde paramédicos brindaron los primeros auxilios y las trasladaron al hospital.

Al lugar arribaron la Policía Municipal y Vialidad y Tránsito Municipal para atender el percance y realizar los peritajes, a fin de consignar el asunto al Ministerio Público (MP).