Motorista embiste a peatón

Un hombre de 55 años resultó lesionado al ser atropellado por un motociclista la tarde del martes en Comitán, hecho que movilizó a cuerpos de emergencia que llegaron a la escena.

Fue alrededor de las 17:30 horas que se reportó el accidente sobre la prolongación de la 2.ª avenida Oriente, entre 13.ª y 14.ª calle Sur, en el barrio de El Arenal.

El incidente ocurrió cuando el adulto pretendió cruzar la avenida sin percatarse del tránsito, por lo que fue arrollado por un motociclista que circulaba rumbo al norte.

Ayuda

El hombre quedó tendido sobre la vía, siendo auxiliado por vecinos que solicitaron el apoyo del número de emergencia 9-1-1, lo que movilizó a una ambulancia del Sistema de PC Municipal.

Tras recibir los primeros auxilios y ser valorado por los paramédicos, el herido fue trasladado al hospital regional para recibir atención médica especializada.

Al lugar arribaron agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para intervenir en el hecho de tránsito, mediar entre los involucrados para conciliar y deslindar responsabilidades.