Motorista es hallado con un golpe en la cabeza

Un joven motociclista terminó bastante lesionado luego de sufrir un accidente en uno de los barrios del municipio de Cintalapa, la mañana del domingo. Aunque no hay una versión oficial, presuntamente un descuido provocó que se impactar contra un vehículo.

Presunto percance

Fueron minutos antes de las 06:00 horas que vecinos del barrio Santo Domingo habrían escuchado el fuerte choque sobre la 5.ª Sur, entre 6.ª y 7.ª Poniente, donde al observar en la vialidad se percataron que un hombre estaba tirado con una fuerte hemorragia y a pocos metros había una motocicleta.

Tras lo anterior se dijo que solicitaron al 9-1-1 el apoyo de los cuerpos de emergencia, los cuales al constituirse encontraron a la persona sentada en compañía de otros sujetos que lo estaban apoyando, pues intentaba retirarse por sus propios medios.

Sin embargo los socorristas procedieron a valorarlo y localizaron una herida con sangrado en la cabeza.

Una de las versiones extraoficiales señaló que posiblemente el motorista era perseguido por otras personas y que lo habrían golpeado; asimismo, hubo otra que sostenía que se estrelló contra un vehículo estacionado al perder el control del manubrio.

Ambas versiones tendrán que ser corroboradas por la autoridad, quien determinará la veracidad de las mismas.

Finalmente, el afectado fue trasladado al hospital del IMSS-Bienestar en donde descartarán lesiones internas; mientras tanto, la motocicleta en la que circulaba al parecer fue retirada antes de la llegada de las corporaciones policíacas.