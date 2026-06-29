Motorista fallece al estrellarse en árbol

Un trágico percance vial se registró el domingo al mediodía en el municipio de Chiapa de Corzo, donde un joven falleció luego de sufrir un accidente de motocicleta mientras circulaba por la colonia Nicolás Bravo.

La comunidad se vio consternada ante el lamentable suceso que movilizó a diversos cuerpos de seguridad y emergencia.

El reporte del incidente se recibió aproximadamente a las 12:55 horas a través de los números de emergencias, alertando a las autoridades sobre una persona tirada sobre la vía pública junto a una motocicleta.

De inmediato, elementos de Tránsito y Vialidad Municipal se trasladaron al sitio para acordonar el área y facilitar las labores de auxilio.

Salió del camino

En el lugar de los hechos, un hombre identificado como José Ángel “N” se acercó a las autoridades visiblemente afectado para informar que el joven accidentado era su hijo, quien respondía al nombre de Hervin Raúl “N” (22 años).

Según los primeros datos recabados, Raúl se desplazaba por la zona en su motocicleta cuando de manera aparente perdió el control de la unidad, lo que derivó en una salida de camino y el posterior impacto frontal contra un árbol.

El golpe resultó muy contundente, provocándole al joven traumatismos severos, sobre todo en la zona craneal.

Paramédicos de Protección Civil (PC) llegaron al sitio con prontitud para brindarle la atención prehospitalaria; sin embargo, tras hacer una minuciosa valoración, confirmaron que el motorista ya no contaba con signos vitales, declarando el deceso en el lugar del percance.

Peritos

Ante el fatal desenlace, la zona fue resguardada para permitir el trabajo del personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE). Los peritos llevaron a cabo las pesquisas correspondientes para el levantamiento de evidencias y la reconstrucción de los hechos.

Durante el desarrollo de las diligencias legales, los familiares del hoy fallecido mostraron su profunda consternación y dolor.

Ante la difícil situación, manifestaron su negativa para que los restos fueran trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), argumentando su deseo de realizar los servicios funerarios de manera privada e inmediata, conforme a sus costumbres.