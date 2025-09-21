Motorista no vio un tope y se fue de cabeza

Por no ver un tope salió proyectado del asiento de su motocicleta y terminó cayendo de cabeza sobre la avenida El Salvador, entre las calles Santa Rosa y Santa María de la colonia Miravalle, durante las últimas horas de la noche del viernes.

Salió “volando”

Aproximadamente a las 22:10 horas los agentes de la Policía de Vialidad se presentaron a la dirección mencionada, luego de haber recibido el reporte al número de emergencias 911.

Al arribar, localizaron a un joven en mal estado con un fuerte golpe en la cabeza, por lo cual solicitaron el apoyo de una unidad de emergencia.

Previamente, los agentes viales comentaron que se desplazaba en una motocicleta sobre la zona, sin embargo, por lo oscuro del sitio no vio a tiempo un tope y lo pasó a la velocidad a la que iba sin alcanzar a disminuirla o frenar por completo, lo que hizo que perdiera el control del manubrio.

Por ello, el motociclista salió “volando” por los aires y se impactó violentamente contra el pavimento, llevando la peor parte la cabeza.

Al hospital

De inmediato llegaron los paramédicos de Protección Civil Municipal que atendieron al conductor para luego trasladarlo de urgencia a un hospital y recibir asistencia médica especializada, en donde su estado de salud fue reportado como grave.

Una hora más tarde una grúa con plataforma se encargó de remolcar la unidad particular y remitirla al corralón en turno.