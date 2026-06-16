Motorista pierde la vida sobre vía al Polideportivo

Una persona del sexo masculino, de 50 años de edad, fue hallada sin vida junto a una motocicleta durante la mañana del lunes en el municipio de Comitán, lo que hizo que paramédicos, policías y agentes de la Guardia Vial Estatal llegaran para atender la emergencia.

Fue aproximadamente a las 10:00 horas que se reportó el percance sobre la carretera estatal, localizada al sur oriente de la ciudad y que comunica a las localidades de Canalum y Miguel de la Madrid.

Fueron vecinos de la zona quienes realizaron el hallazgo de un motociclista que se encontraba tirado junto a su vehículo entre los matorrales, por lo cual solicitaron de inmediato el apoyo al número de emergencias 911.

El hecho movilizó a paramédicos del Sistema de Protección Civil Municipal, los cuales al arribar y pretender brindar los primeros auxilios confirmaron el deceso del sujeto.

El área fue acordonada por agentes de la Policía Municipal y de la Guardia Vial Estatal Preventiva para que peritos de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra de la Fiscalía General del Estado llevaran a cabo las diligencias y ordenaran el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo), a fin de determinar las causas de la muerte.

Las autoridades ministeriales investigarán el caso para determinar si se trató de un atropellamiento debido a los daños en la motocicleta o si el motorista derrapó y salió de la carretera, a fin de deslindar responsabilidades conforme a la ley.