Motorista queda grave tras ser embestido

Con lesiones de gravedad fue como resultó un motociclista tras verse involucrado en un aparatoso accidente registrado sobre la calle 13.ª Poniente, en el municipio de Arriaga, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando un automóvil de color amarillo colisionó contra la motocicleta por causas que aún no han sido determinadas por las autoridades.

La fuerza del impacto provocó que el conductor de la unidad de dos ruedas saliera proyectado y la moto fuera arrastrada varios metros sobre el pavimento.

Tras embestir al motorista, el automóvil continuó su trayectoria hasta estrellarse de frente contra una camioneta que se encontraba sobre la vialidad.

Internado en hospital

Testigos solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia al observar que el motociclista permanecía tendido sobre el asfalto, con diversas lesiones.

Paramédicos acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria y, después de estabilizarlo, lo trasladaron al hospital general de Arriaga en donde quedó internado bajo observación médica debido a la gravedad de sus heridas.

Elementos de las corporaciones de seguridad acordonaron el área mientras personal de Tránsito llevaba a cabo el peritaje correspondiente, para establecer cómo sucedió el percance y deslindar responsabilidades entre los involucrados.