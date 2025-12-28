Motorista queda herido en choque

Gravemente lesionado resultó un motociclista durante el fin de semana en un accidente registrado sobre la carretera San Cristóbal de Las Casas-Teopisca, a la altura de la comunidad San Jerónimo.

Accidente

En el percance se vieron involucrados el motociclista, un repartidor de tortillas, y un vehículo particular, lo que ocasionó que la circulación se viera interrumpida durante varios minutos, esto en la demarcación del municipio de Teopisca.

Al parecer uno de los involucrados no tuvo precaución al momento de circular e hizo el corte de circulación al otro.

El conductor de la motocicleta presentaba diversas lesiones, por lo cual fue auxiliado por automovilistas que transitaban por la zona, minutos después arribaron elementos de emergencia para darle la atención médica necesaria.

Al hospital

Finalmente, personal de Protección Civil trasladó al malherido individuo al hospital de Teopisca para su atención médica inmediata.

Habitantes y autoridades exhortaron a los conductores a respetar los límites de velocidad para evitar este tipo de accidentes.