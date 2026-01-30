Motorista resulta gravemente herido luego de derrapar

Gravemente lesionado fue como resultó un joven motociclista luego de sufrir un aparatoso accidente sobre la vía El Jobo-Tuxtla Gutiérrez, a la altura de la entrada principal de la localidad, lo que generó una rápida movilización de cuerpos de emergencia y autoridades viales.

El percance se registró alrededor de las 23:10 horas del miércoles, cuando elementos de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron al sitio tras recibir el reporte de un motociclista derrapado.

Mala maniobra

De acuerdo con los primeros informes, el conductor se desplazaba a bordo de su motocicleta cuando presuntamente debido al exceso de velocidad y a una mala maniobra, perdió el control de la unidad y derrapó sobre la cinta asfáltica.

Después del impacto, la motocicleta quedó proyectada sobre la banqueta, mientras que el joven terminó tendido a un costado de la vía, con lesiones de consideración. Automovilistas que circulaban por la zona dieron aviso inmediato a los números de emergencia para solicitar apoyo.

Minutos después arribaron paramédicos voluntarios del Grupo de Auxilio Especializado de Chiapas (Gaech), quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado.

Debido a la gravedad de su estado, fue estabilizado en el lugar y posteriormente trasladado en una unidad de emergencias a un hospital, donde quedó internado para recibir atención médica especializada inmediata.

Finalmente, una grúa con plataforma se encargó de retirar la motocicleta siniestrada, la cual fue remitida al corralón en turno, permitiendo así liberar la vialidad y evitar mayores riesgos para los automovilistas que transitaban por la zona.