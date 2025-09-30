Motorista sale proyectado contra el pavimento

Con múltiples lesiones resultó una persona del sexo masculino, luego de ser embestida por un vehículo “fantasma” durante la mañana del lunes en una de las vías de comunicación del municipio de Cintalapa. Según refirió el reporte, un corte de circulación habría derivado en el incidente.

Lo dejaron tirado

Trascendió que minutos después de las 07:00 horas, usuarios de la carretera Internacional sobre la 6.ª Oriente fueron testigos de un percance que involucraba a un joven conductor de motocicleta y a un automóvil.

El conductor de este último al ver lo que había provocado prefirió huir y abandonar a su suerte al afectado, para no hacerse responsable de los daños y lesiones.

Tras lo anterior, fue mediante el reporte al 911 que personal de Protección Civil se constituyó al lugar de los hechos para asistir al malherido sujeto, quien terminó tendido sobre la vía rápida y a un costado su motocicleta de color negro, con placas de circulación, así como sus pertenencias.

Atropellado

Según versiones extraoficiales, el individuo circulaba con dirección al lado norte de la ciudad, es decir, habría intentado cruzar la carretera al momento en que el vehículo —del cual no lograron obtener las características— lo proyectó fuertemente contra el pavimento.

Por ello, se movilizaron las corporaciones policiacas y de emergencia.

Finalmente, el lesionado recibió los primeros auxilios y después de valorarlo lo subieron a la ambulancia ya que presentaba una posible fractura en la pierna izquierda, además de afectaciones cervicales, siendo necesario el traslado hacia el hospital del IMSS-Bienestar.