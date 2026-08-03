Motorista sale proyectado; una camioneta lo atropelló

Con dos vehículos dañados, una persona con lesiones y una intensa movilización de las corporaciones de seguridad y de emergencia, fue como saldó un accidente ocurrido durante las últimas horas de la noche del sábado al oriente del municipio de Cintalapa.

Todo parece indicar que una mala maniobra habría derivado en el impacto, presuntamente por alcance.

Policontundido

Trascendió que minutos después de las 22:00 horas los usuarios de la carretera Internacional, a la altura de la expo ganadera, reportaron a los números de emergencias que había sucedido una fuerte colisión entre una camioneta de color gris, de reciente modelo, y una motocicleta.

Esta última terminó casi debajo de la otra unidad y fue arrastrada varios metros en el carril de alta velocidad.

Del impacto, el conductor de la moto salió proyectado y se golpeó contra el pavimento, resultando policontundido. El personal de Protección Civil (PC), al constituirse, asistió al hombre que se encontraba tendido sobre la vialidad.

Luego de la valoración dieron a conocer que presentaba contusiones en una de las extremidades, por lo que determinaron que era necesario llevarlo de urgencia al hospital IMSS-Bienestar, en donde le harían la toma de radiografías para descartar una posible fractura.

Por último, se dijo que al lugar de los hechos arribaron agentes policiacos de Tránsito para ayudar en el deslinde de responsabilidades y señalar al presunto culpable de acuerdo a las pesquisas, permitiendo además que las unidades fueran remolcadas al corralón en turno.