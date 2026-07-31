Motorista se estampa al no frenar a tiempo

Con una probable fractura en una de las piernas resultó un joven motociclista luego de protagonizar un aparatoso accidente carretero sobre la carretera que comunica a Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez, a la altura del camposanto Eternalia.

Transcurrían las 08:30 horas del jueves cuando automovilistas solicitaron a los números de emergencia la presencia de las corporaciones policiacas ante el fuerte percance.

Minutos después, arribaron policías que localizaron al conductor de la motocicleta tendido sobre la carpeta asfáltica, en mal estado de salud, por lo cual vía radio pidieron el apoyo de los servicios médicos.

Choque por alcance

De acuerdo con los primeros informes, el motorista se desplazaba con dirección a la capital chiapaneca cuando presuntamente no logró frenar a tiempo y acabó estampándose por alcance contra la parte trasera de un automóvil.

A consecuencia del choque salió proyectado y cayó sobre el pavimento, donde quedó con diversas lesiones y probables fracturas en una de las piernas.

Paramédicos de Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez brindaron atención prehospitalaria al malherido individuo, quien presentaba una probable fractura, así que tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada inmediata.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar para llevar a cabo las diligencias correspondientes y recabar información que permita determinar cómo ocurrió el accidente.

Al concluir las labores periciales, tanto la motocicleta como el automóvil fueron remolcados y puestos a disposición de la autoridad competente, mientras se realiza el deslinde de responsabilidades conforme a la ley.