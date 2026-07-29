Motorista se estampa contra una camioneta

Con diversas lesiones resultó un motociclista al impactarse contra una camioneta sobre la carretera Costera, en el tramo que conecta a Tapachula con Viva México.

Paramédicos del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (Carch) se movilizaron hacia la entrada a la colonia San Agustín, en donde atendieron a un joven que quedó tendido sobre la carpeta asfáltica luego de chocar contra el vehículo.

Se indicó que el sujeto presentaba múltiples laceraciones, contusiones y crisis nerviosa, por lo que fue necesario que recibiera los primeros auxilios y después de valorarlo, determinaron trasladarlo a un hospital para su atención especializada inmediata.

La motocicleta presentó daños materiales de consideración. Aparentemente fue un choque por alcance, debido a que el conductor no guardó la distancia y no pudo frenar a tiempo.

Personal de la Guardia Estatal Vial Preventiva se encargó de iniciar las investigaciones para determinar la forma en como ocurrió el percance y deslindar responsabilidades en las próximas horas.

Sin precaución

En el sitio donde ocurrieron los hechos se han registrado una serie de percances, porque al salir de la colonia San Agustín hacia la carretera Costera los conductores lo hacen sin tomar las medidas de precaución necesarias y se incorporan velozmente.

Por ello, las autoridades han recomendado a los usuarios que extremen las precauciones en esta zona, debido a que también es de alto flujo vehicular.