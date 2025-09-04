Motorista se estampa en poste de CFE

En estado grave resultó un motociclista, luego de ser impactado por un vehículo particular sobre el bulevar Ángel Albino Corzo, a la altura de plaza Polifórum en la ciudad capital.

El reporte fue proporcionado alrededor de las 21:10 horas, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron sobre el carril de oriente a poniente.

Ahí, se informó que un joven motociclista se desplazaba sobre la transitada zona capitalina.

Sin embargo, de manera sorpresiva, un automovilista que conducía a exceso de velocidad terminó impactando al masculino a bordo de su ciclomotor.

Debido a la fuerte colisión el sujeto salió proyectado contra un poste, propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El automovilista se aparcó a unos cuantos metros del crucero del bulevar Andrés Serra Rojas; no obstante, emprendió la huida tomando rumbo desconocido, dejando abandonada su unidad Chevrolet tipo Aveo.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se encargaron de auxiliar al motorista y fue trasladado de urgencia al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 5 de Mayo, para recibir asistencia médica profesional.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas, para después ser remitidas al corralón en turno.