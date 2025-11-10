Motorista se impacta contra toro en carretera

Con el rostro inflamado y diversos golpes fue encontrada una persona del sexo masculino durante la mañana del domingo en uno de los caminos a las rancherías del municipio de Cintalapa. Autoridades dieron a conocer que todo se derivó de una colisión contra un semoviente.

Trascendió que minutos antes de las 06:00 horas, usuarios del tramo carretero Cintalapa-Jacinto Tirado habrían reportado al número de emergencias 9-1-1 una persona tirada a mitad de la vialidad y herida, además de que a unos cuantos metros estaba una unidad con huellas de haberse accidentado.

Quedó malherido

Por ello, personal de Protección Civil (PC) se presentó al lugar del incidente e hizo contacto con el afectado, el cual indicó que transitaba con normalidad de su hogar hacia su lugar de trabajo, cuando de pronto un toro cruzó la vialidad provocando el encontronazo que destrozó su casco protector.

Tras lo anterior, los socorristas valoraron al sujeto, encontrando una inflamación en el ojo izquierdo y una laceración con sangrado profuso en la cabeza.

Asimismo, mostró cierto grado de desorientación, por lo que paramédicos optaron por trasladarlo hacia el hospital del IMSS-Bienestar de la localidad.

Los agentes de la Guardia Estatal Vial Preventiva se constituyeron al sitio, sin embargo, nada pudieron hacer pues el vehículo involucrado fue retirado por terceros y el animal se había perdido entre la maleza.