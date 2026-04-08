Motoristas caen a arroyo al salirse del camino

Dos personas resultaron lesionadas tras un accidente registrado en el tramo carretero que conecta la cabecera municipal de Cintalapa con la colonia Agrícola Ganadera Emiliano Zapata, durante la madrugada del martes, donde la motocicleta en la que viajaban salió del camino y cayó a un arroyo.

El percance ocurrió a la altura de la colonia Jacinto Tirado, al parecer por falta de precaución, lo que generó la movilización de los cuerpos de emergencia tras el aviso de automovilistas que transitaban por la zona.

Lesionados

Al arribar al sitio, elementos de Protección Civil localizaron a un hombre identificado como Agustín “N” (26 años), de San Cristóbal de Las Casas, y una mujer de nombre Angélica “N” (36), de Berriozábal, en el fondo del arroyo, ambos con diversas lesiones producto de la caída. De inmediato, los socorristas iniciaron las maniobras de atención y rescate.

Tras proporcionarles la atención prehospitalaria en el lugar, los paramédicos lograron estabilizar a los heridos y posteriormente los trasladaron de urgencia a un hospital cercano, donde recibirían atención médica especializada inmediata.

La motocicleta en la que viajaban, una unidad de color rojo, quedó fuera del camino luego del aparatoso percance, con daños visibles derivados del fuerte impacto.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas que originaron que abandonaran el camino; sin embargo, autoridades recomendaron extremar precauciones al conducir en este tipo de tramos.