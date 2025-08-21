Motoristas chocan de frente; uno va al hospital

El tripulante de una motocicleta resultó con golpes contusos, lesiones abrasivas y posibles fracturas, luego de haber sufrido un accidente en la carretera federal Palenque-Ocosingo.

De acuerdo a los primeros datos obtenidos por este medio informativo, trascendió que el suceso tuvo como sitio específico la localidad Agua Clara, en el municipio de Salto de Agua, en la vía federal antes mencionada.

Hechos

Testigos refirieron que el conductor de la moto se desplazaba velozmente sobre la carpeta asfáltica, aunque en sentido opuesto, otro similar hacía el mismo recorrido, con el cual colisionó; no obstante, el primero se llevó la peor parte, mientras que el segundo implicado logró escapar, señalaron los curiosos en el lugar de los hechos.

El afectado dijo llamarse Pedro Miranda, originario de la localidad San Juan, quien tuvo que ser auxiliado por particulares y posteriormente trasladado a una unidad médica cercana para mayor atención por las lesiones sufridas en el percance.