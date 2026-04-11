Motoristas ejecutan a empresario asiático

Un hombre de 40 años de edad y de origen chino, fue asesinado al mediodía del viernes en el municipio de Comitán por sujetos que huyeron en una motocicleta con rumbo desconocido.

El incidente movilizó a paramédicos y policías, así como a personal castrense y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) para atender la emergencia.

Fue sobre la 1.ª calle Sur, entre 6.ª Poniente y bulevar Dr. Belisario Domínguez Sur en el barrio Candelaria, en donde ocurrió el crimen alrededor de las 12:40 horas.

Reportan detonaciones

A través de un reporte al número de emergencias 9-1-1 acerca de detonaciones de armas de fuego, se movilizó a un policía que resguardaba un banco comercial a 60 metros, quien solo alcanzó a observar que dos sujetos huían a alta velocidad a bordo de una motocicleta.

El homicidio hizo que paramédicos, agentes de la Policía Municipal, Estatal Preventiva, Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional se presentaran al sitio para verificar el hecho violento.

Por ello, hallaron a una persona del sexo masculino, de origen asiático, que yacía sin signos vitales en el interior de un estacionamiento. Vestía una playera blanca, pantalón de mezclilla azul y zapatos negros; presentaba varios impactos de bala en el pecho.

Peritaje

La vialidad se cerró al tráfico vehicular y se acordonó el área para evitar el paso de curiosos y poder preservar la escena para que elementos de la Dirección del Servicio Pericial de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra realizaran las diligencias, además del levantamiento de las pruebas del asesinato.

El fallecido fue identificado más tarde con el nombre de Feng Huil, quien hacía años que había llegado a Comitán y era propietario de un restaurante de comida china localizado al sur de la ciudad.

Al lugar llegaron familiares de la persona para identificar y reclamar sus restos a fin de darle sepultura. Se espera que la fiscalía inicie con las investigaciones para esclarecer el artero crimen.