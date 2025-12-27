Motoristas salen “volando” y acaban con lesiones

Luego de que dos personas perdieran el control de la unidad en la que se desplazaban, los cuerpos de emergencia tomaron conocimiento y les proporcionaron la ayuda necesaria, esto en el municipio de Venustiano Carranza.

Ambos terminaron tendidos sobre la vía de comunicación, en el tercer acceso de la cabecera municipal con dirección a la unidad deportiva.

Derrape

De acuerdo con los primeros reportes, la pareja circulaba a bordo de su motocicleta cuando —por causas que aún no han sido precisadas— el conductor no logró mantener el control de la motocicleta, provocando un derrape que los proyectó contra el pavimento.

El impacto generó alarma entre automovilistas y vecinos de la zona, quienes de inmediato solicitaron apoyo a los números de emergencia.

Minutos después arribó personal de auxilio, que brindó atención prehospitalaria a ambos lesionados, quienes presentaban diversas contusiones y posibles fracturas.

Tras ser estabilizados en el lugar, fueron trasladados a la clínica de campo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde quedaron bajo observación médica para descartar lesiones de mayor gravedad.

Elementos de seguridad se encargaron de resguardar el área y agilizar la circulación, mientras se retiraba la unidad siniestrada.

Hasta el cierre de la información, las autoridades no habían confirmado si el exceso de velocidad, una falla mecánica o las condiciones del camino influyeron en el percance.

Por último, se exhortó a los motoristas a utilizar equipo de protección, respetar los límites de velocidad y extremar precauciones, especialmente en accesos y vialidades con alto flujo vehicular, a fin de prevenir accidentes que pongan en riesgo la vida.