Motorrepartidor acaba con amputación parcial

Con una amputación parcial resultó un joven motorrepartidor luego de ser impactado por un vehículo particular sobre la 15.ª Poniente y avenida Comitán, en la colonia Moctezuma, ubicada en la capital chiapaneca.

El reporte fue proporcionado al número de emergencias 9-1-1 alrededor de las 18:01 horas. Los policías de Tránsito y Vialidad Municipal tomaron conocimiento del incidente.

Malherido

Se trataba de un joven de nombre Carlos “N”, quien se desplazaba a bordo de una motocicleta de la marca Italika, con placas de circulación del estado de Chiapas; sin embargo, de manera sorpresiva acabó estrellándose contra un vehículo particular de la marca Honda, manejado por Anet “N”.

Al parecer, una de las unidades hizo corte de circulación a la otra y provocó el choque.

Debido al fuerte impacto, el motorista tenía una amputación parcial de uno de los pies, el cual estaba colgando de un pedazo de piel.

Al lugar de los hechos se presentó con rapidez una cuadrilla de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes le brindaron los primeros auxilios y lo estabilizaron.

Posteriormente, fue necesario trasladarlo de urgencia al hospital general Doctor Gilberto Gómez Maza para recibir asistencia especializada y quedar bajo observación médica.

Por último, más tarde arribó una grúa con plataforma que se encargó de retirar tanto a la motocicleta como al automóvil involucrados y fueron transportados al corralón en turno, mientras se deslindan responsabilidades conforme a la ley.