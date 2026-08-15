Motorrepartidor se estampa en la parte de atrás de un Matiz

Con golpes en distintas partes del cuerpo fue como quedó un joven de aproximadamente 20 años luego de protagonizar un accidente mientras circulaba a bordo de una motocicleta por el barrio Yalchivol, en el municipio de Comitán.

Esto ocurrió sobre el bulevar principal del sector, donde —según versiones de personas que presenciaron el hecho— el motorrepartidor se desplazaba detrás de un Chevrolet Matiz de color negro.

En determinado momento, el conductor del automóvil compacto redujo la velocidad, pero el motociclista aparentemente no consiguió detenerse a tiempo. Como consecuencia terminó estampándose en la parte trasera y salió proyectado hacia el pavimento.

Lesiones menores

El joven se encontraba tendido sobre la vía con diversos golpes, situación que llevó a testigos y automovilistas a solicitar la presencia de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de Protección Civil acudieron al sitio y llevaron a cabo la valoración; después de proporcionarle los primeros auxilios, determinaron que las lesiones que presentaba no eran de gravedad.

Agentes de Tránsito Municipal también arribaron para tomar conocimiento y verificar los daños ocasionados a ambas unidades.

Los policías dialogaron con los involucrados para establecer la forma en que ocurrió el choque. Finalmente, los conductores llegaron a un acuerdo para solucionar los daños derivados del percance, por lo que la situación no pasó a mayores.

El accidente generó momentáneamente afectaciones a la circulación en el bulevar principal del barrio Yalchivol, mientras se realizaban las labores de atención y se retiraban los vehículos involucrados.