Motorrepartidores resultan golpeados en accidente

Un vehículo no identificado impactó a una pareja de jóvenes repartidores de “mandaditos”, que acabaron lesionados y tuvieron que ser trasladados de emergencia al hospital regional en el municipio de Tapachula.

Los hechos ocurrieron en la esquina de la 5.ª avenida Norte y 15.ª calle Oriente, en el centro de la ciudad, cuando los motorrepartidores se desplazaban en una Velocity 200R, de sur a norte.

Fue al llegar a la 15.ª Oriente que un vehículo al parecer no respetó el alto obligatorio de la vía de preferencia y los embistió, sin que el conductor detuviera su marcha, dándose a la fuga con rumbo desconocido.

La pareja de motoristas terminó tendida sobre la calle, al igual que la unidad, por lo que vecinos del lugar y otros conductores de vehículos dieron el reporte al 911.

Elementos de los cuerpos policiacos estatal y municipal, así como de vialidad, se presentaron al sitio para acordonar el área e iniciar las investigaciones relacionadas con el percance.

Por su parte, paramédicos brindaron atención a los heridos y los llevaron de emergencia al hospital regional, en donde se les reportó como delicados de salud. Ambos trabajan en una empresa que se dedica al rubro de envío de mandados.

Las autoridades competentes llevarán a cabo las investigaciones para tratar de dar con el paradero del responsable.