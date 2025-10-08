Mototaxi sale del camino y cae a un barranco

Momentos de nerviosismo vivieron los pasajeros y el chofer de un vehículo de transporte público al caer en un barranco la mañana del martes, al poniente del municipio de Ocozocoautla.

Todo parece indicar que una posible distracción o falla mecánica habría derivado en el lamentable incidente.

Percance

Trascendió que minutos después de las 10:00 horas, usuarios del libramiento que está al poniente de la localidad se percataron de un incidente que —según versiones extraoficiales— circulaba con normalidad y de forma inesperada el mototaxi de color rojo se descontroló, perfilándose hacia el barranco.

Los automovilistas descendieron para intentar extraer a las personas en el interior de la unidad de renta, quienes por fortuna y gracias a un árbol no continuaron su trayectoria hasta el fondo, terminando únicamente con diversos golpes.

Ayuda

Por último, el personal de Protección Civil (PC) arribó momentos después para valorar a los afectados y trasladarlos hacia el hospital del IMSS-Bienestar. Mientras tanto, la unidad siniestrada fue apoyada por el personal de grúas para colocarla de nuevo sobre la vialidad.