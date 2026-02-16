Mototaxi vuelca; hay dos heridos

Dos personas heridas y un mototaxi siniestrado fueron el saldo de un percance carretero la mañana del domingo al noroeste del municipio de Cintalapa.

Todo parece indicar que el presunto exceso de velocidad y la falta de precaución finalizó en la movilización de corporaciones de emergencia.

Fueron minutos antes de las 07:00 horas que usuarios del tramo carretero puente Sayula-rancherías habrían solicitado el apoyo al 911 solicitando una ambulancia para asistir a dos personas que habrían quedado tiradas, esto luego de que el vehículo de renta en el que viajaban acabara llantas arriba.

El personal de Protección Civil llegó en cuestión de minutos para brindar la atención médica a una mujer y a un adulto mayor, teniendo que trasladarlos hacia el IMSS-Bienestar para descartar heridas internas que pusieran en riesgo su vida.

Extraoficialmente se dijo que se dirigían con dirección a la zona noroeste y por alguna razón desconocida el vehículo del servicio público perdió el control, así que volcó y salieron proyectados los ocupantes hacia la maleza, quedando cristal y partes plásticas en el sitio.

Minutos después se presentó la Guardia Estatal Vial Preventiva; sin embargo, no encontraron el mototaxi pues fue retirado por terceras personas hacia otro punto y los heridos ya habían sido llevados a un hospital.