Mototaxi y motocicleta se estampan; dos lesionados

Dos personas lesionadas, un mototaxi volcado y una motocicleta dañada, fueron el saldo de un aparatoso accidente durante la tarde del lunes al sur poniente del municipio de Cintalapa. Los primeros informes señalaron que un aparente corte de circulación habría sido una de las posibles causas.

Fuerte colisión

Trascendió que minutos antes de las 16:00 horas, vecinos del barrio Urbana Sur se habrían percatado de un estruendo provocado por la colisión entre un transporte público de color amarillo, modelo MT 195, y una motocicleta de la marca Vento 190 de color negro con naranja.

Asimismo, mencionaban que habían tres personas tiradas sobre la vialidad, aparentemente malheridas, de las cuales una estaba debajo del mototaxi.

Tras lo anterior se activaron las corporaciones policiacas y de auxilio, quienes arribaron al punto conocido como La Escondida, próximo a la carretera Sayula.

Al llegar, paramédicos valoraron a una persona del sexo masculino —presunto conductor de la unidad particular— y a su acompañante, quien al parecer era menor de edad.

Por ello, personal de Tránsito y Vialidad Municipal en coordinación con la Policía Municipal impidieron que uno de los vehículos involucrados fuera resguardado por terceros, bajo el argumento de que había lesionados.

Finalmente, el área del percance fue acordonado y los dos heridos fueron trasladados al centro médico de la localidad, por parte de paramédicos de Protección Civil que previamente les brindaron los primeros auxilios.

La vialidad quedó bloqueada hasta que retiraron los vehículos mediante una grúa para ser llevados al corralón en turno, en lo que se deslindan responsabilidades.