Móvil de homicidios, por disputa entre criminales

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que se cuenta con avances importantes en la investigación e identificación de los autores materiales de los homicidios cometidos en agravio de Leonel “N” (22 años), Alexander “N” (28), Bartolo “N” (47) y Wilfrido “N” (44), el domingo en el municipio de Ocozocoautla.

Llaven Abarca precisó que se estableció la ruta de llegada de los delincuentes, dos personas del sexo masculino, quienes ingresaron por la entrada a la carretera conocida como La Piña, que va de Berriozábal hacia Coita.

Después, fueron ubicados llegando al bar donde descendieron de una motocicleta en la que se trasladaban, entraron al establecimiento, permanecieron por el tiempo aproximado de una hora, identificaron a las víctimas, cometieron el delito y se fugaron.

Señaló que, de acuerdo a las líneas de investigación, este ataque se debe a la disputa por narcomenudeo que hay en este municipio.

Por ello, el fiscal general resaltó que desde el inicio del gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar se ha hecho un duro frente a este ilícito, por lo que se han asegurado más de dos millones dosis de cristal.

Asimismo, se han detenido a 668 personas, quienes son presuntas responsables del delito contra la salud, como distribuidores de narcóticos.

Precisó que las acciones frontales se han llevado a cabo principalmente en los municipios de Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Villaflores, Huixtla, Ocozocoautla y Cintalapa.

“Continuamos trabajando para combatir este delito y desde la Mesa de Paz que coordina el gobernador Eduardo Ramírez, seguimos firmes en el combate a cualquier brote de violencia, con el solo compromiso de servirle a Chiapas”, enfatizó.

Desaparecido

Durante la transmisión, Jorge Llaven mencionó que tras la investigación iniciada el 19 de febrero por la desaparición forzada de Elías Alonso “N” en el tramo carretero Villaflores-Tuxtla Gutiérrez, se han realizado indagatorias tecnológicas y de campo.

Estos confirman que, tal como lo precisa la denuncia presentada por su familiar ante el Ministerio Público (MP), la víctima fue citada en la salida hacia Villaflores. Dijo que en videos se le observa caminando sobre la carretera en ese punto y luego se pierde todo rastro de su paradero.

Indicó que se ha logrado la detención de Erik “N”, César Alexánder “N” y Kevin “N”, quienes están presuntamente vinculados de manera directa con la desaparición.