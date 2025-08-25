“Muerde el polvo” tras ser colisionado

Un accidente de tránsito registrado el fin de semana frente a las instalaciones de la VII Región Militar, en el bulevar Ángel Albino Corzo de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, dejó como saldo a un motociclista policontundido de las extremidades y daños materiales valuados en miles de pesos.

Esto provocó la movilización inmediata de los cuerpos de emergencia y de agentes de Tránsito y Vialidad Municipal, quienes acudieron para atender la situación.

Impacto

De acuerdo con los reportes preliminares, el motorista circulaba sobre la citada vía cuando de manera repentina fue impactado por un vehículo particular, cuyo conductor presuntamente no guardó la distancia correspondiente, ni extremó precauciones.

El fuerte golpe hizo que la persona que manejaba la moto acabara derribada y cayera fuertemente al pavimento, presentando golpes en brazos y piernas.

Rápidamente solicitaron el apoyo a las autoridades, por lo que al lugar arribaron agentes de Tránsito y Vialidad Municipal, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido y dieron aviso a las unidades de emergencia.

Primeros auxilios

Minutos después, paramédicos del Instituto de Bomberos llegaron para brindar los primeros auxilios al afectado.

Después de la valoración médica se determinó que, a pesar de las contusiones, no era necesario trasladarlo a un hospital, recomendándole reposo y seguimiento médico ambulatorio.

El área permaneció parcialmente bloqueada durante poco más de una hora, hasta que finalmente una grúa con plataforma procedió a retirar tanto a la motocicleta como el vehículo involucrado, remitiéndolos al corralón en turno para liberar por completo la vialidad.