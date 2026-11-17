Diego Armando Cabrera Urbina, de profesión abogado y dirigente político, perdió la vida tras ser atropellado por su “amigo”, con quien había salido a convivir, hecho ocurrido la noche de este domingo tras una acalorada discusión.

La tragedia causó consternación entre los diversos sectores de la población, quienes a través de las redes sociales lamentaron su muerte y exigieron justicia.

Los hechos ocurrieron en la colonia Del Valle, luego de que ambos sostuvieran una fuerte discusión que habría desencadenado en la agresión.

De acuerdo con información de la Dirección de Tránsito Municipal, ocurrió en la cerrada Cisne, esquina con calle Faisán, donde elementos atendieron un reporte del C5 sobre una persona lesionada.

Al llegar localizaron al hombre tendido sobre la cinta asfáltica. Durante las primeras indagatorias, la propietaria de un establecimiento cercano señaló que momentos antes varias personas habían estado consumiendo bebidas alcohólicas y posteriormente se retiraron del sitio. Minutos después se registró el altercado que derivó en el atropellamiento.

Según el reporte oficial, la unidad involucrada es una camioneta Chevrolet de color negro, cuyos ocupantes se retiraron tras lo ocurrido.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindar los primeros auxilios y trasladar al lesionado al hospital de Las Culturas; sin embargo, durante el trayecto dejó de presentar signos vitales.

Tras lo sucedido, se informó a la Fiscalía de Justicia del Distrito Altos y presentó la noticia criminal correspondiente, por lo que las autoridades ministeriales darán seguimiento a las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades.

Autoridades realizan las investigaciones correspondientes para precisar qué fue lo que ocurrió.

Cabe señalar que apenas hace unos días, Armando Cabrera Urbina tomó protesta como integrante del Comité Municipal del partido Humanista en San Cristóbal.