Muere adolescente al chocar en maquinaria

Un menor de edad falleció en la madrugada del domingo al estamparse contra una maquinaria que estaba estacionada en un barrio ubicado en el municipio de Comitán. El incidente movilizó a paramédicos, policías y peritos para atender la emergencia.

Fue alrededor de las 01:20 horas que se reportó el percance sobre la avenida Jacarandas, en el barrio Bugambilias, al oriente de la ciudad.

Se estrelló en aplanadora

El fatal choque se dio debido a que un adolescente de 17 años circulaba a bordo de una motocicleta con dirección a la 5.ª Norte a aparente exceso de velocidad y con falta de precaución, por lo cual acabó colisionando de frente contra una máquina aplanadora.

La unidad particular quedó incrustada bajo la maquinaria, en tanto que el conductor quedó tendido a un costado de la vía con lesiones de gravedad, así que rápidamente los vecinos solicitaron el apoyo al número de emergencias 911.

Corroboran deceso

Al lugar se movilizó una ambulancia del Sistema de Protección Civil Municipal, sin embargo, los paramédicos al tratar de brindarle los primeros auxilios confirmaron el deceso del joven que fue identificado, pero por ser menor de edad se omiten sus datos generales.

El área fue acordonada por agentes de la Policía Municipal a fin de preservar el área y permitir que peritos de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra realizaran las diligencias y ordenaran el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo).

Familiares llegaron para identificar al joven fallecido y reclamar los restos para darles sepultura conforme a sus costumbres.