Muere adulto mayor tras ser embestido y arrastrado

Durante la mañana del viernes, un adulto mayor perdió la vida luego de ser atropellado y arrastrado ocho metros sobre la 9.ª Sur y 15.ª Oriente, a un costado del mercado de Los Ancianos, en la capital chiapaneca.

El reporte fue proporcionado alrededor de las 08:45 horas, por lo que elementos policiacos municipales y estatales se movilizaron al sentido de oriente a poniente.

Atropellado

Al llegar tuvieron a la vista un vehículo presuntamente abandonado y debajo de este observaron que estaba una persona, así que solicitaron el apoyo de una unidad de emergencia.

En minutos se movilizó una cuadrilla de socorristas del Sistema Estatal de Protección Civil, quienes le brindaron los primeros auxilios y la valoración; más adelante, dieron a conocer que la persona del sexo masculino, de identidad desconocida, ya no contaba con signos vitales.

Los oficiales señalaron que el peatón intentó cruzar de norte a sur, pero al hacerlo una mujer que manejaba una camioneta particular de la marca Volkswagen Taigun de color mostaza y placas de circulación del estado de Chiapas, no logró frenar a tiempo y acabó atropellando al transeúnte.

Se fugó

La unidad tipo SUV arrastró ocho metros al sujeto hasta que la conductora por fin frenó y después se dio a la fuga corriendo.

Una hora más tarde, personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) hizo las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo).

Mientras tanto, la camioneta particular fue remolcada con el apoyo de una grúa con plataforma y remitida al corralón en turno.