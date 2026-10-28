Muere afuera de hospital; fue alta voluntaria

Una persona del sexo masculino perdió la vida luego de que los médicos del hospital general Doctor Gilberto Gómez Maza, en la capital chiapaneca, le dieran el alta voluntaria a petición de su familia. Murió en la salida del área de Urgencias.

El hecho fue reportado alrededor de las 06:00 horas del martes, por lo que elementos policiacos municipales y estatales se movilizaron al bulevar Lic. Salomón González Blanco.

Al llegar les informaron que una patrulla realizaba recorridos en la zona cuando unas personas le pidieron que detuviera su marcha, pues un sujeto se encontraba grave y yacía tirado en la salida del área de Urgencias del referido hospital.

Hechos

Pronto, solicitaron el apoyo de una unidad de socorro y en minutos se constituyeron los paramédicos de Protección Civil Municipal que le proporcionaron la atención médica; después de la valoración se dio a conocer que ya no contaba con signos vitales.

Por otra parte, la esposa del ahora fallecido —de nombre Minerva “N” (46 años)— dijo que su pareja Filemón “N” (47) había ingresado el 25 de octubre luego de que consumiera un líquido tóxico.

Sin embargo, su situación no evolucionó favorablemente y fue entonces que los doctores le informaron a Minerva que ya no podían hacer nada más por él, por lo cual no era necesario que siguiera internado.

Al dar las 05:55 horas, el individuo salió y cayó de cuclillas hasta quedar tendido bocarriba en la salida del área de Urgencias.

Alta voluntaria

Personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado hicieron las diligencias correspondientes y finalmente el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Semefo.

A través de un comunicado, el IMSS-Bienestar informó que a solicitud de sus familiares el alta médica fue en calidad de voluntaria.