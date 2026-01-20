Muere al accidentarse en su motocicleta

Cuando era atendido por médicos del hospital regional de Tapachula, hacia donde había sido trasladado, un joven perdió la vida la mañana del lunes luego de sufrir un severo accidente en motocicleta en el tramo carretero Huixtla-Villa Comaltitlán.

Se dijo que los hechos ocurrieron el domingo a la altura de la antigua caseta de cobro El Hueyate, en la demarcación del municipio de Huixtla, en donde Kevin Aldhir “N” (21 años) quedó tirado junto a la motocicleta que manejaba.

Presuntamente iba a exceso de velocidad y por este motivo derrapó, quedando con múltiples lesiones y fracturas. Los paramédicos de Protección Civil lo trasladaron a Tapachula para que recibiera atención médica.

Tenía su domicilio en la colonia Hidalgo, perteneciente al municipio de Villa Comaltitlán y al parecer se dirigía a la cabecera municipal de Huixtla, cuando se dio el percance. Las autoridades tomaron conocimiento de inmediato.

El día de ayer se reportó que debido a las graves lesiones falleció en el hospital regional, por lo que iniciaron la carpeta de investigación correspondiente y el personal de Servicios Periciales procedió al levantamiento del cuerpo para su traslado al Semefo.