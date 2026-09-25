Muere al caer con su maquinaria a barranco

Lo que parecía ser una jornada de trabajo cotidiano terminó en tragedia luego de que un operador de maquinaria pesada perdiera la vida al sufrir un accidente, mientras realizaba labores de mantenimiento en una carretera del municipio de Pichucalco.

El percance se registró sobre el tramo a Tectuapan, en las inmediaciones de la colonia El Chorro.

Fuera del camino

De acuerdo con los primeros informes, el individuo se encontraba al mando de una máquina compactadora cuando, por circunstancias que todavía son investigadas, la unidad terminó fuera de la vía.

La maquinaria avanzó hacia una zona de desnivel y posteriormente se fue al fondo de un barranco, donde acabó volcada. Debido a la posición en que terminó la unidad, el operador habría quedado atrapado debajo de la pesada estructura.

Lugareños que observaron lo sucedido solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia. Poco después, personal de auxilio y autoridades se presentaron hasta el punto señalado para las labores necesarias y verificar las condiciones del obrero.

Sin embargo, pese a la intervención de los equipos de rescate se confirmó que había fallecido a consecuencia de las lesiones sufridas durante la caída.

El sitio fue puesto bajo resguardo de las autoridades, quienes realizaron las diligencias correspondientes antes de que el cuerpo fuera retirado del sitio.

Hasta el momento no se han establecido las causas que provocaron que la maquinaria abandonara el camino, pero no se descarta que el terreno sinuoso haya afectado al operador.