Muere al caer en pozo

Un hombre perdió la vida al caer dentro de un pozo artesiano en la colonia San Agustín, al nor-oriente de Tapachula, por lo que las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes.

Vecinos del lugar realizaron el hallazgo la tarde de este miércoles y dieron aviso al 911, por lo que acudieron elementos de las corporaciones policiacas y de emergencia que corroboraron el hecho.

Sacan el cuerpo

Estos procedieron a sacar el cuerpo del pozo artesiano y determinaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que la zona fue acordonada.

El ahora occiso fue identificado como Felipe “N”, de 55 años, quien de acuerdo con sus familiares, padecía de ataques epilépticos y pudo haber sufrido uno de ellos, que propició que cayera a la profundidad.

A pesar de ello, fue iniciada la carpeta de investigación para determinar si esa fue la causa de la caída o si hubo “mano criminal”.

Personal de Servicios Periciales procedió al traslado del cuerpo al Semefo para practicarle la necropsia de ley y determinar las causas de la muerte.

Asimismo, las autoridades hicieron recomendaciones a los vecinos que extremen medidas de prevención, ya que al existir ese tipo de construcciones representan riesgos si no cuentan con brocal o protecciones adecuadas.