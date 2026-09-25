Muere al derrapar con su motocicleta

Una persona perdió la vida en un accidente de motocicleta registrado en el municipio de Tila, donde una familia quedó de luto.

De acuerdo con la información recabada, el percance ocurrió en el poblado San José El Limar, específicamente en la entrada de esta localidad. De manera preliminar, se informó que el motociclista habría perdido el control de la unidad y derrapó sobre la vía de comunicación, provocándose diversas lesiones graves.

Tras el incidente, testigos solicitaron de inmediato el apoyo de las corporaciones de emergencia y seguridad.

Minutos después arribaron paramédicos de Protección Civil, quienes llevaron a cabo la valoración del motorista; sin embargo, los paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

El área fue acordonada por las autoridades para preservar posibles indicios y permitir el desarrollo de las diligencias. Posteriormente, se dio aviso al Ministerio Público y a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía de Justicia Indígena.

Los elementos acudieron para realizar las actuaciones legales y el levantamiento del cadáver. La persona del sexo masculino fue identificada con el nombre Mauricio “N”, reconocido profesionista y originario de este municipio.

Causas desconocidas

Hasta el momento se desconocen las causas precisas que provocaron el accidente, así como las condiciones en que viajaba al momento del percance.

Las autoridades ministeriales serán las encargadas de determinar mediante las investigaciones correspondientes cómo ocurrió el derrape y establecer la causa de muerte. La noticia causó consternación entre familiares y habitantes de la zona.