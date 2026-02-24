Muere al derrapar en tramo carretero

En las últimas horas de la noche del domingo una tragedia sucedió sobre la carretera Tonalá-El Congreso, antes de llegar al punto conocido como El Vado, en donde dos personas que viajaban en una motocicleta derraparon, dejando como saldo al conductor sin vida y un pasajero lesionado.

Salieron proyectados

De acuerdo con los primeros reportes, quien manejaba perdió el control de la unidad, lo que provocó que ambos ocupantes salieran proyectados y cayeran fuertemente a la orilla del camino.

La persona fallecida fue identificada como Amarante “N” (23 años), originaria de la ranchería Huizachal, municipio de Tonalá. Paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales al momento de su valoración.

Hospitalizado

El segundo ocupante, presuntamente una persona del sexo masculino, fue trasladado de urgencia al hospital Dr. Juan C. Corzo para su atención médica especializada, donde permanece bajo observación.

Al lugar de los hechos acudieron elementos de Protección Civil Municipal y diversas corporaciones policiacas, quienes acordonaron la zona y llevaron a cabo las diligencias correspondientes para el levantamiento del cadáver e iniciar las pesquisas.